FERNÁNDEZ MOORES, Lucio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FERNÁNDEZ MOORES, Lucio, q.e.p.d. - María del Carmen Neyra, Juan Cruz y Jeanne Marini, Ramiro y Bárbara Marini (as.) y Juan Francisco y Paula Neyra participan su fallecimiento y saludan a los Fernández Moores.
† FERNÁNDEZ MOORES, Lucio, q.e.p.d. - Horacio y Ale, Florencio y Vir, Enrique y Ana, Hugo y Veca y Martín y Tere acompañan a Diego y Flia. con mucho cariño.
