LA NACION

FERNÁNDEZ MOORES, Lucio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNÁNDEZ MOORES, Lucio, q.e.p.d. - María del Carmen Neyra, Juan Cruz y Jeanne Marini, Ramiro y Bárbara Marini (as.) y Juan Francisco y Paula Neyra participan su fallecimiento y saludan a los Fernández Moores.

FERNÁNDEZ MOORES, Lucio, q.e.p.d. - Horacio y Ale, Florencio y Vir, Enrique y Ana, Hugo y Veca y Martín y Tere acompañan a Diego y Flia. con mucho cariño.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026
    1

    Horarios de los partidos de la selección argentina vs. Venezuela y Ecuador, por las Eliminatorias 2026

  2. Cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0
    2

    Anses: cuándo cobro la jubilación de agosto si mi DNI termina en 0

  3. A cuánto cotiza el dólar oficial y blue este miércoles 6 de agosto
    3

    A cuánto cotiza el dólar este miércoles 6 de agosto

  4. Sin Messi, pero con De Paul y Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final
    4

    Sin Messi, pero con De Paul y Luis Suárez como banderas, Inter Miami ganó y se clasificó a los cuartos de final

Cargando banners ...