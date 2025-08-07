LA NACION

FERNÁNDEZ MOORES, Lucio Santiago

FERNÁNDEZ MOORES, Lucio Santiago, q.e.p.d., fallecio el 5-8-2025. - Sus hermanos y cuñadas: Lucas, Diego y Marina, Javier y Paula, Cristián, Ezequiel, Germán (Rata) y Alicia y sus sobrinos: Sebastián, Matías, Gonzalo, Maximo, Geraldine, Taty, Carola, Lucía, Belén, Josefina, Tomás, Manuela, Paloma, Catalina, Luqui y Manuel Fernández Moores participan con gran tristeza la partida del querido Lucio. Su bondad, sencillez y sentido del humor dejaron huella en cada uno de nosotros. ¡Hasta siempre, Ciolu!.

