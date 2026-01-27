LA NACION

FERNANDEZ, Oscar

FERNANDEZ, Oscar (Carucha). - Tus amigos del Coro Santa María de los Buenos Ayres, te despiden con el cariño de siempre y abrazan a tu familia.

FERNÁNDEZ, Oscar (Carucha) q.e.p.d., falleció el 25-1-2026. - Tus colegas y amigos del grupo de Jóvenes Profesionales de Siderca te recordaremos siempre con afecto. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Memorial de Pilar.

