LA NACION

FERNANDEZ PELAYO, Teresita Barcos De

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERNANDEZ PELAYO, Teresita Barcos de, q.e.p.d. - Su esposo Jesús Fernandez Pelayo; sus hijos Santiago, Ignacio y María Julia y sus hijos políticos Cecilia, Patricia y Ramiro; sus nietos Candelaria, Gonzalo, Nicolas, Lorenzo, Santiago, Belén, Joaquín, Lucas, Agustín, Tomás, Pilar y Sofía participan que la querida esposa, madre y abuela ejemplar se ha ido en paz y desde el cielo, al lado de Jesús y de María, nos seguirá protegiendo. Rogamos nos acompañen con vuestras oraciones. La despediremos con misa de cuerpo presente hoy, 12 hs., en la capilla del Parque Memorial.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2
    1

    Cuánto cuesta construir una casa de 110 m2 hoy, en septiembre 2025

  2. La corrida de Cecilia Moreau para abrir la sesión en Diputados
    2

    Cecilia Moreau advirtió la ausencia de Martín Menem, corrió al micrófono y abrió la sesión en Diputados

  3. Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible
    3

    Fue una estrella de los 90, trabajó en una película furor con Richard Gere y hoy está irreconocible

  4. ¿Qué saben los mercados que nosotros no?
    4

    ¿Qué saben los mercados que nosotros no?

Cargando banners ...