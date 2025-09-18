SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERNANDEZ PELAYO, Teresita Barcos de, q.e.p.d. - Su esposo Jesús Fernandez Pelayo; sus hijos Santiago, Ignacio y María Julia y sus hijos políticos Cecilia, Patricia y Ramiro; sus nietos Candelaria, Gonzalo, Nicolas, Lorenzo, Santiago, Belén, Joaquín, Lucas, Agustín, Tomás, Pilar y Sofía participan que la querida esposa, madre y abuela ejemplar se ha ido en paz y desde el cielo, al lado de Jesús y de María, nos seguirá protegiendo. Rogamos nos acompañen con vuestras oraciones. La despediremos con misa de cuerpo presente hoy, 12 hs., en la capilla del Parque Memorial.

