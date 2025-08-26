1
FERNÁNDEZ Y LLORENTE, Ana María
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FERNÁNDEZ Y LLORENTE, Ana María, q.e.p.d. - El Cap. (R) VGM Manuel Arturo Jardel se despide del alma de Ana María y junto a sus hijos Juan Manuel, Sofía y Gastón reza para que encuentre la paz eterna.
