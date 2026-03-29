SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FERRAIRONE, Eduardo Manuel, q.e.p.d., falleció el 21-3-2026. - La junta ejecutiva y demás notarios de la Delegación Morón del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires participan su fallecimiento, acompañando especialmente a su colega Manuela Ferrairore y al resto de sus familiares y amigos con sincero afecto.

Avisos fúnebres

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