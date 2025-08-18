SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERRARI de CORAITA, María Isabel, q.e.p.d., falleció el 17-8-2025. - Su hermana Marta, sus hijos Isabel, Diego y Coni, Magdalena y Lionel, Jorge y Gisela, Martín y Victoria, Sebastián y Alejandra y todos sus nietos la despiden a Marita con mucho amor y unidos en oración ruegan por su eterno descanso. La despedirán hoy las 11, en el Cementerio de la Chacarita. LAZARO COSTA. Tel. 4812-8040.

