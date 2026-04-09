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FERRARI, Luis A.
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FERRARI, Luis A. - Despedimos con dolor a nuestro querido amigo y expresidente de la institución. Acompañamos a su familia en este momento. ACADAO.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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