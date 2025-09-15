SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERRARIO, Elda Julieta, q.e.p.d., falleció el 14-9-2025. - El Dr. Carlos Trillo y la Agrupación Honor Riverplatense le envían a Mariana y Pablo Mazzini sus profundas condolencias y esperan que el alma de su madre descanse en paz.

