1
FERRAZZINI, Carlos (Charlie)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FERRAZZINI, Carlos (Charlie). - Con profundo dolor lamentamos la pérdida de nuestro muy querido Charlie, gran dirigente agropecuario y excelente persona. Abrazamos a hijos y nietos, acompañando con todas nuestras oraciones. Horacio y Susy, Marcela y Julio, Inés y Luis, Francisco y Marina, Cristina y Enrique, Johnny y Tiziana.
† FERRAZZINI, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Su hermana Teli y sus hijos lo despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.
† FERRAZZINI, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Tus sobrinos André-Fouët te despedimos con mucho cariño y pedimos una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
“Se van familias enteras”: dramático éxodo de misioneros a Brasil para emplearse en el campo por la falta de trabajo
- 3
El defensor de Firmenich criticó la reapertura de la causa por la voladura del comedor de la Policía en 1976
- 4
Tormentas fuertes y ráfagas intensas en Buenos Aires: a qué hora llega el frente de mal tiempo al AMBA