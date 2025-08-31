SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERREIRO, Antonio, q.e.p.d., falleció el 29-8-2025. -La Obra Social ASE, Medifé y Sanatorio Finochietto participan con mucho pesar su fallecimiento y les hacen llegar sus más sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este doloroso momento.

Aviso publicado en la edición impresa