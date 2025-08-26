1
FERRER DE VIEYTES, Bibiana (Bibi)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FERRER de VIEYTES, Bibiana (Bibi), q.e.p.d. - Acompañamos a Juli, Eduardo y los chicos con muchísimo cariño. Cande García Belmonte junto con Jorge y Milita.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Encuentran en la Argentina un cuadro robado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial que buscan hace décadas
- 3
River tenía el triunfo en la palma de la mano, pero lo dejó escapar porque sigue en construcción
- 4
Atacaron a militantes de LLA en Junín y hay heridos: Milei culpó a “hordas kirchneristas”