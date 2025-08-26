1
FERRER DE VIEYTES, Bibiana
† FERRER de VIEYTES, Bibiana, falleció el 25-8-2025. - Sus vecinos de Arribeños 1774 despiden con profundo dolor a quien fuera una vecina y amiga excelente y comprometida miembro del consejo de propietarios. Acompañan a la querida familia Vieytes en este momento y ruegan una oración en su memoria.
