FERRER DE VIEYTES, Bibiana

FERRER de VIEYTES, Bibiana, q.e.p.d. - Tus amigas te despiden con gran dolor. Te vamos a extrañar, Bibi. Alicia Blanco, Titi Bo, Deby Fuchs, Carola Fernández, Marcela Losardo y Sabrina Rinaldi.

