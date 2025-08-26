SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana (Bibi). - Tu esposo Edu, nuestros hijos Joaco, Juli y Jero, tu hijo político Tata y Mateo, nuestro sol, te aman, te extrañan y despiden con mucho dolor. Ganaste la batalla, ya estás en paz cuidándonos desde el cielo. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que Dios te sostenga en la palma de su mano.

† FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana (Bibi). - Tus hermanos Aldo y Cintia te despiden con enorme tristeza y todo el cariño. La batalla terminó. Descansa en paz.

Aviso publicado en la edición impresa