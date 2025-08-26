SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana. - Tus amigas del Grupo Barilo: María, Luz, Eu, Geno, Lau, Lala y Mery te despedimos con cariño. ¡Te vamos a extrañar mucho!.

† FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana, q.e.p.d. - Marcela Ortuño, sus hijos Federico Vieytes y familia y Verónica Vieytes (a.) la despiden con cariño y acompañan a Eduardo, Joaquín, Julieta y familia y Jerónimo.

Aviso publicado en la edición impresa