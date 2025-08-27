1
FERRER DE VIEYTES, Marisa Bibiana
† FERRER de VIEYTES, Marisa Bibiana, q.e.p.d. - Bibi querida, te despedimos con mucha tristeza. Recordaremos siempre todos los lindos momentos compartidos. Descansa en paz. Acompañamos a nuestros amigos Edu, Joaco, Juli y Jero. Rick, Ale, Delfi, Fati y Benja.
