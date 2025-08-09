SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FERRERO, Juan Ambrosio, Dr., q.e.p.d., 6-8-2025. - Juano, tu partida solo ha sido de cuerpo, tu corazón está aquí con nosotros. Que la Virgen te ilumine el camino hacia la gloria del Señor. Tu esposa Delia Mariluis y tus hijos Juan Mariano, María Mercedes y familia.

