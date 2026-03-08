LA NACION

FERREYRA, Ricardo Oscar

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FERREYRA, Ricardo Oscar q.e.p.d., falleció el 7-3-2026. - Ana Gradaille, junto a su familia Victoria y Carlos Gelly y Obes, Sebastián y Claudia Rodriguez Heeren, María José y Nicolás Bosch, Carolina y Marcos Ugarte, Federico y María Rubio; sus nietos Sofia, Felicitas, Delfina, Belén, Inés, Joaquín, Clara, Olivia, Catalina, Paula, Justo, María, Salvador, Valentina, Santiago y Justina, te despedimos con mucho amor, cariño y gratitud. Un marido, padre y abuelo muy querido, generoso y presente. Te queremos y te vamos a extrañar mucho. LÁZARO COSTA, Tel. 3916-1187.

