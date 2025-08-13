1
FERRONI, Vicente (Colorado)
† FERRONI, Vicente (Colorado). - Tu mujer Vivian Cavanagh te despide tristísima. Gracias por tanto cuidado y amor. Vuela, vuela alto, muy alto, queridísimo Colorado.
† FERRONI, Vicente (Colorado). - Los hijos de Vivian, Nicolás, Santiago y Francisco Martínez de Vedia y sus familias abrazan a su mamá y despiden al Colo con lindísimos recuerdos.
† FERRONI, Vicente (Colorado). - Colo, fuiste nuestro abuelo. Nos quisiste como nietos. Te decimos adiós, con un gracias enorme. Manuel y Fidel Martínez de Vedia.
