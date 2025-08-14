1
FERRONI, Vicente
† FERRONI, Vicente. - Manolo y Patricia Guido Lavalle despiden con mucha tristeza a Colo y acompañan a Vivian en este difícil momento.
† FERRONI, Vicente. - Te despedimos Vicente y acompañamos a Vivian con enorme cariño. Tus primos Cavanagh Mulleady.
