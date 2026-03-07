SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FIGUEROA, Guadalupe. - Tu tía Yvonne y sus hijos Flor, Martin y Matías participan tu fallecimiento.

✝ FIGUEROA, Guadalupe. - Su tío Enrique y sus hijos Enrique, Luz y Pilar la despiden con mucho cariño.

✝ FIGUEROA, Guadalupe. - Tus tíos Cristina y Colo Garcia Maffei, y sus hijas Dolores, Agustina Sofía, Jose, Maggie y Kitty piden una oración en tu memoria.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Sus tíos José Figueroa, Silvina Shaw, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Guada y piden una oración.

✝ FIGUEROA, Guadalupe. - La familia Sánchez Granel saluda a Federico, Mirta, Facundo, y toda la familia Figueroa con infinita pena.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Acompañamos a los queridos Figueroa y nos quedamos con los lindos recuerdos de Guada. Martín Campbell, Ana Sarmiento, hijos y nietos.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Alejandro y Silvia Galarce, hijos y nietos despiden a la querida Guadalupe y acompañan con cariño a Facundo, Federico y Mirta.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa