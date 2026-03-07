LA NACION

FIGUEROA, Guadalupe

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FIGUEROA, Guadalupe. - Tu tía Yvonne y sus hijos Flor, Martin y Matías participan tu fallecimiento.

FIGUEROA, Guadalupe. - Su tío Enrique y sus hijos Enrique, Luz y Pilar la despiden con mucho cariño.

FIGUEROA, Guadalupe. - Tus tíos Cristina y Colo Garcia Maffei, y sus hijas Dolores, Agustina Sofía, Jose, Maggie y Kitty piden una oración en tu memoria.

FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d., falleció el 6-3-2026. - Sus tíos José Figueroa, Silvina Shaw, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de Guada y piden una oración.

FIGUEROA, Guadalupe. - La familia Sánchez Granel saluda a Federico, Mirta, Facundo, y toda la familia Figueroa con infinita pena.

FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Acompañamos a los queridos Figueroa y nos quedamos con los lindos recuerdos de Guada. Martín Campbell, Ana Sarmiento, hijos y nietos.

FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Alejandro y Silvia Galarce, hijos y nietos despiden a la querida Guadalupe y acompañan con cariño a Facundo, Federico y Mirta.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Horario de la qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto
    1

    Horario de la qualy del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1, con Franco Colapinto

  2. Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires
    2

    Tras cinco años cerrado, reabre uno de los bares más antiguos de Buenos Aires

  3. El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner
    3

    El fiscal de la Casación reclamó el inmediato remate de los bienes de los hijos de Cristina Kirchner

  4. Colapinto quedó 16º y lejos de Gasly, en una qualy que impactó por el golpe de Verstappen
    4

    Franco Colapinto largará 16º en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1; pole de George Russell