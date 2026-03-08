SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - El Consorcio Propietarios Arenales 1926 acompaña a Mirta y Federico con profundo dolor por la pérdida de su hija.

✝ FIGUEROA, Guadalupe. - Alfredo, Elisabeth y Marcela Mac Laughlin despiden a Guadalupe y acompañan a Federico, Mirtha y familia en su dolor.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Andrea, Doreen, Hénide, Luis y Pedro la despiden con mucho cariño.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Carlos y Mónica de Miguel (as.) acompañan en su dolor a sus queridos amigos Federico y Mirta y familia, rogando por el eterno descanso de su alma.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Dina Gioannini y sus hijos despiden con mucha tristeza a Guadalupe y abrazamos con mucho cariño a Mirta, Federico, Verónica, Marikena y Federiquito.

✝ FIGUEROA, Guadalupe, q.e.p.d. - Guillermo Ledesma y sus hijos Florencia y Barney Fields, Martín, Matías y Carolina Bressia despiden con mucho dolor a Guadalupe y ruegan por su eterno descanso.

