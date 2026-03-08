SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FIGUEROA, María Guadalupe. - Su hijo Facundo y Martina Kammerath, sus padres Mirta y Federico R.; sus hermanos M. Verónica, M. Eugenia y Álvaro Alcaide y Federico R. (h.) y Vicky Campbell y sus sobrinos Josefina, Felipe, Cata, Connie, Dimas y Lolo la despiden con todo cariño e inmenso dolor y ruegan una oración en su memoria.

✝ FIGUEROA, María Guadalupe, falleció el 6-3-2026. - Oscar Kammerath y Adriana Arturi, juntos a sus hijos Lucía, Pedro, Agustín y Bárbara, y su nieta Olivia, acompañan a Facundo y Martina en este triste momento, por el fallecimiento de María Guadalupe. Acompañan a toda su familia y piden una oración en su memoria.

✝ FIGUEROA, María Guadalupe, q.e.p.d. - Matías Ledesma, Carolina Bressia y sus hijos Luisa y León acompañamos con afecto a la familia.

✝ FIGUEROA, María Guadalupe, q.e.p.d. - Martín Ledesma y su hijo Guillermo despiden con tristeza a Guadalupe y acompañan con cariño a toda la familia.

