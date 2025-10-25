SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FILIPICH, Emilio, Cap. Corb. I.M. (RE), q.e.p.d., falleció el 24-10-2025. - La promoción 82 E.N.M. participa con profundo pesar el fallecimiento de su querido compañero y ruega una oración en su memoria.

