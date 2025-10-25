SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FILIPICH, Emilio Juan, capitán de corbeta I.M. (RE), q.e.p.d., falleció el 24-10-2025. - Su amigo y camarada contraalmirante (RE) Gerardo Luis Núñez lo despide, rogando a Dios por su eterno descanso y la resignación cristiana de su esposa, hijos y nietos. Durante los años 1991 y 1992 prestó excelentes servicios en la ex DIBA, Dirección de Bienestar de la Armada.

