1
FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel)
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel), q.e.p.d. - Tus hijos Thomas, Axel Jeremías y María Josefina, tus nietos Hans y Sur, Oliver y Salvador y Dante, Ana Ceva de Gutiérrez Eguia y Diego Gutiérrez Eguia te despedimos con amor Axel y pedimos una oración en tu memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”
- 3
“¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
- 4
Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos