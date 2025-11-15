SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel), q.e.p.d. - Tus hijos Thomas, Axel Jeremías y María Josefina, tus nietos Hans y Sur, Oliver y Salvador y Dante, Ana Ceva de Gutiérrez Eguia y Diego Gutiérrez Eguia te despedimos con amor Axel y pedimos una oración en tu memoria.

