FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel)

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel), q.e.p.d. - Sus hijos Thomas, Axel Jeremías y María Josefina, sus hijastros Julia e Ignacio y sus hermanos Juan Diego, Pedro y Rosana, así como su cuñada Tea, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la ceremonia de responso mañana, a las 11, en la Parroquia Evangélica en Santa Rosa 450, Martinez.

FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel), q.e.p.d. - Tus amigos Luis y Nina Trujillo y familia lamentamos profundamente tu partida. Guardamos tu recuerdo en el corazón y rogamos una oración en tu memoria.

FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel). - Hernán Pflaum y Paula Iribarne te despedimos con cariño y acompañamos con afecto a toda tu familia en este momento de dolor.

FINSTERBUSCH, Alejandro (Axel). - Tus socios y amigos de Integra Fides te despedimos con afecto y agradecimiento por el largo camino recorrido juntos.

