FINSTERBUSCH, Alejandro
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FINSTERBUSCH, Alejandro. - Axel querido capitán, que los vientos francos te acompañen y que el mar tranquilo te salude. Descansa en paz amigo. Vigilamos la guardia desde acá. Gastón, Nacho y Rafael.
LA NACION
