SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FINSTERBUSCH, Alejandro. - Axel querido capitán, que los vientos francos te acompañen y que el mar tranquilo te salude. Descansa en paz amigo. Vigilamos la guardia desde acá. Gastón, Nacho y Rafael.

Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa