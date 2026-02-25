FIORITO, Gustavo Ángel,
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FIORITO, Gustavo Ángel, q.e.p.d., 23-2-2026. - Teresa Williams; sus hijos Santiago y Graciana Elicegui, Bernardo y Mariana Ullmann, Delfina y Juan Gibelli y sus nietos: Joaquina, Jaime, Felipe, Francisca, Juan y Jacinta despiden con mucho cariño a su querido Gustavo.
