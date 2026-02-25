LA NACION

FIORITO, Gustavo

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FIORITO, Gustavo. - Seremos siempre tus amigos. Susi, Nico y Fede Kogan

FIORITO, Gustavo. - Clari, Marcos, Flori y Santos acompañan a su querida amiga Delfi, Santiago y Bernardo en este triste momento.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Ricardo, Mariana y Mechi Fiorito, con tristeza despiden a Gustavo y acompañan a Teresa y a los chicos.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Isabel Santamarina y sus hijos Marisol y Diego despiden a Gustavo con mucho cariño y abrazan a su familia en este triste momento.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Anatilde y Willy Sanz despiden a Gustavo y acompañan a Delfi, Johny y a todos los Fiorito con mucho cariño.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Claudio Williams y Ana Meyer, Leticia y Sebastián Báez y Cecilia y Sebastián Vargas despedimos cariñosamente a Gustavo y abrazamos a Teresa y sus hijos.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Los hermanos Williams: Verónica, Florencia, Inés y Enzo Perroud, Cristobal y Mónica Flores Correa, Teresa, Pablo y María Grazia Pilli, Claudio y Ana Meyer despedimos a nuestro muy querido Gustavo y agradecemos su amistad, su generosidad única y su dedicación a la familia. Acompañamos a nuestros queridos Santiago, Bernardo y Delfina en su dolor.

FIORITO, Gustavo, q.e.p.d. - Willy Newkirk y Juan Carlos Bosso despiden con mucha pena a un querido amigo y abrazan a Teresa, sus hijos y nietos en este triste momento.

FIORITO, Gustavo A., q.e.p.d. - Querido Gus, te recordaremos siempre con mucho cariño. Clara Bel y sus hijas Leticia y Cecilia Williams.

