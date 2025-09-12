1
FISCHMAN, Carlos Alberto. - Con profundo dolor despedimos a Carlos Alberto Fischman. Carlitos, que tenía un corazón inmenso y una cabeza aún mayor, falleció el 11 de septiembre de 2025. Padre, esposo y compañero. Su recuerdo quedará siempre presente en nosotros su familia y en todos los que los que pudimos compartir su vida con él.
