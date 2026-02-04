LA NACION

FLEMING, Normando,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FLEMING, Normando, q.e.p.d., falleció en Salta, el 3-2-2026. - Manuel, Monique, sus hijas y nietos despiden al querido Normando.

FLEMING, Normando, q.e.p.d. - Marcelo V. Fagalde, Asunción García Llorente y sus hijos Marcelo, Manuel, Tomás, Ignacio, Agustín y Asun, y sus familias, despiden a Normando con la alegría de los años y momentos compartidos, que guardarán por siempre, y acompañan a su familia con un fuerte abrazo.

Avisos fúnebres
