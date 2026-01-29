1
FONTENLA, Luciano
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FONTENLA, Luciano. - Con profundo pesar, despedimos a Luciano Fontenla, entrañable amigo de toda la familia de AR y Asociados. Lamentamos profundamente su partida y elevamos una oración por su eterno descanso. Acompañamos con afecto a su familia, así como a sus compañeros y amigos de DK Group en este difícil momento. Su calidez y profesionalismo dejarán una huella imborrable en todos nosotros. Que descanse en paz.
