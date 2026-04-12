FORNIELES, Adela,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FORNIELES de CARDINI, Adela, q.e.p.d. - Su hermana María y Julio Llorente, su ahijada Julia e Ignacio Mallmann y sus hijas Luisa, Helena y Martina acompañan a los Cardini con todo cariño. Adela, seguirás siendo un ejemplo para todos nosotros.

Avisos fúnebres

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