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FORNIELES DE CARDINI, Adela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ FORNIELES de CARDINI, Adela, q.e.p.d. - Sus hermanos Inés y Tomás, Teresa, Ana y Gustavo, Clara, María y Julio, Isabel, Javier y María, y Kenka y Eduardo y sus hijos acompañan a Agustín, Lucía, Clara y Ramón y sus familias, agradeciéndoles todo el cariño y amor con que la cuidaron. La recordaremos siempre por su alegría y sabiduría de la vida.
Aviso publicado en la edición impresa
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