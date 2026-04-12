SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FORNIELES de CARDINI, Adela, q.e.p.d. - Sus hermanos Inés y Tomás, Teresa, Ana y Gustavo, Clara, María y Julio, Isabel, Javier y María, y Kenka y Eduardo y sus hijos acompañan a Agustín, Lucía, Clara y Ramón y sus familias, agradeciéndoles todo el cariño y amor con que la cuidaron. La recordaremos siempre por su alegría y sabiduría de la vida.

Avisos fúnebres

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