SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ FORTI de FERNANDEZ MC LOUGHLIN, Isabel. - Charlie Brady, sus hijos Lucas y Mai, Patricia y Micky, Guillermo y Anita y Mateo y Sol despiden con mucho cariño a Betty y acompañan a Mito y sus hijos.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa