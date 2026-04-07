LA NACION

FORTI, Isabel

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FORTI de FERNANDEZ MACLOUGHLIN, Isabel (Betty). - Mito, sus hijos Guillermo y Fernanda, Mechi y Luis y sus nietos Tomás, Catalina, Francisco, Santino, Vicente y Emir despiden a Betty con mucho amor.

FORTI de FERNÁNDEZ MACLOUGHLIN, Isabel, q.e.p.d. - Sus consuegros Silvia y Antonio Tempone, hijos y nietos abrazan a Mito, Mechi y Guillermo con profunda pena ante la partida de Betty y ruegan por su alma.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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