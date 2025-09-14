1
FOSCALDI, Hector Floro
† FOSCALDI, Hector Floro, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025-. Tus hijos e hijos políticos, tus nietos, nietos políticos y tus bisnietas te despedimos con mucho amor hoy, a las 12.30, en Jardin de Paz. - COMPAÑÍA PRINCIPAL, Tel. 4821-5554.
