FOSCALDI, Hector Floro

FOSCALDI, Hector Floro, q.e.p.d., falleció el 12-9-2025-. Tus hijos e hijos políticos, tus nietos, nietos políticos y tus bisnietas te despedimos con mucho amor hoy, a las 12.30, en Jardin de Paz. - COMPAÑÍA PRINCIPAL, Tel. 4821-5554.

