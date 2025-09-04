SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FOURCADE, José Luis. - Luis y María Elvira despiden a Jose y acompañan a María Marta y a sus hijos con gran cariño.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - María Marta y Guillermo Battro y familia despiden a Jose con gran tristeza y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

† FOURCADE, José Luis. - Cecilia Maciel, María Bosch, Florencia y Héctor Bosch, Clara y Martín Bosch, los hijos de Ángeles y Carlos Bosch y todos sus hijos y nietos acompañan con mucho cariño a María Marta y los chicos.

† FOURCADE, José Luis. - Dolores S. S. de Bosch y sus hijos despiden a su gran amigo Jose y abrazan fuerte a Marian, Mariaco y Horacio, Luli, Matías y Jose, y sus nietos.

† FOURCADE, José Luis. - Tola Mihura junto a sus hijos despiden a José con mucha tristeza, dando gracias a Dios y a su querida familia por tanta vida compartida.

† FOURCADE, José Luis. - Elvira Diehl, sus hijos, nietos y bisnietos Zemborain Diehl despiden con dolor a Jose y acompañan a M. Marta y su Flia. en este triste momento.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Su hermana Silvia Fourcade de Sackmann Sala, sus hijos: Horacio y Cecilia Dillon, Paula e Ignacio de Lafuente, Ale y Jimmy Morán y sus nietos acompañan con mucho amor y oraciones a Marian, Mariaco, Luli, Matu y familias. ¡Querido José, cómo te vamos a extrañar!.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Tu mujer María Marta Bosch; tus hijos Mariaco y Horacio Huergo, Luli, Matias y Josefina Landajo; tus nietos Cata, Félix, Abril, Nilo, Luna, Antonia, Elena e Isabel; Yoli Hernadez y Nora Chaparro te despedimos con gran tristeza, recordandote con mucho cariño. Te vamos a extrañar.

† FOURCADE, José Luis. - Ricardo Saguier, Verónica Tornquist de Saguier y Susana Saguier Elia, hijos y nietos despiden con enorme tristeza a su gran amigo.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - La comisión directiva y socios de Cumelen Country Club despiden a su querido amigo José Luis con todo cariño y acompañan a la familia en estos momentos de profunda tristeza.

† FOURCADE, José Luis. - Delita Marcaida despide a un gran señor y abraza con amor a su familia.

