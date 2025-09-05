SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FOURCADE, José Luis. - Fernando Bosch y Victoria Fragueiro de Bosch acompañan con mucho afecto a María Marta y familia y ruegan una oración en su memoria.

† FOURCADE, José Luis. - Nora Mascarenhas abraza con oraciones a María Marta.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Mausie Agote con sus hijos Victoria y Carlos Gamerro y su nieto Tomás despiden a José con mucha tristeza y abrazan a María Marta y los Fourcade con el amor de toda una vida compartida.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Querido José nos emocionamos al escuchar a tu hijo sobre tu vida tan fecunda. Que Dios y la Virgen te reciban con su amor inmenso. Un fuerte abrazo a María Marta y sus hijos y a Silvia y sus hijos. Eduardo Fourcade y familia.

† FOURCADE, José Luis. - Gustavo Piantoni y familia participan con mucha tristeza la partida de un amigo de muchos años y acompañan a María Marta y sus hijos en este triste momento.

† FOURCADE, José L., q.e.p.d. - Jorge Otamendi y María Dolores Bordeu de Otamendi participan con gran dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Alfredo Agote y familia abrazan a su querida prima María Marta, a sus hijos y nietos con tristeza y gran cariño.

† FOURCADE, José Luis, q.e.p.d. - Paz y Pablo Schmukler despiden al querido José y acompañan a María Marta y los chicos con mucho cariño.

