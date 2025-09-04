SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Guillermo e Inés Barzi y familia acompañan a la familia Fourcade con mucho cariño.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Ana y Fernando Ibarzabal y sus hijos despiden con gran tristeza a su querido amigo Jose y abrazan a toda la familia con muchísimo cariño.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Despedimos con tristeza al querido Jose y abrazamos con cariño a María Marta y su familia, Marion y Freddy Carlés.

† FOURCADE, José L. - Pina y Pedro Cossio, amigos de toda la vida, acompañan a María Marta e hijos con todo cariño.

† FOURCADE, José. - Querido José, hoy te despedimos con mucho carino y un fuerte abrazo a María Marta, Mariaco, Luli, Matías y Abril, Angel y María Cavanagh y familia.

† FOURCADE, José L., q.e.p.d. - Raúl y Amalia Sanguinetti despiden al muy querido José con oraciones y acompañan a María Marta y familia con el mayor de los afectos.

† FOURCADE, José. - Adiós José querido, amigo de tantos lindos años compartidos. Acompañamos a María Martha, Mariaco, Luli y Matías en su pena. Gloria Mackinlay, sus hijos y Ramiro Esteverena.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - José, toda una vida compartiendo cosas con tu familia. Abrazo grande a María Marta y a todos los Bosch. Marcelo Freyre y familia.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - El personal de la oficina de Estancias Sara Braun en C.A.B.A. lamentan con tristeza su fallecimiento y acompañan a su familia en su dolor.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Sus amigos del directorio de Estancias Sara Braun despiden a José con gran tristeza, quién durante muchos años acompañó y asesoró como director y síndico y acompañan con cariño a María Marta, hijos y familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Marcia y Diego Ibarbia lamentan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a María Marta, hijos y Flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

FOURCADE, José, q.e.p.d., 3-9-2025. - Cecilia Ayerza de Rivero Kelly y familia acompañan a Marian, Matías y Josefina, Mariaco y Luci, con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa