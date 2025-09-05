SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FOURCADE, José. - Nina y Jaime Campos y Jean y Pedro Escudero despiden al querido José y abrazan a María Marta y familia.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Ricardo y Anita Durrieu y familia acompañan a la familia Fourcade con mucho cariño.

† FOURCADE, José. - Marta Baibiene de Cavanagh, hijos y nietos despiden con tristeza a su muy querido y gran amigo Jose y acompañan a M. Marta e hijos en este triste momento.

† FOURCADE, José. - Alberto Solanet y familia piden oraciones por su alma y abrazan con cariño a María Marta y a toda la familia.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Teresa S. G. de Magnasco y su hija despiden a José con enorme tristeza y acompañan a María Marta y sus hijos compartiendo su dolor.

† FOURCADE, José, q.e.p.d. - Susana Braun de Santillan abraza a María Marta con mucho cariño, recordando una infancia compartida.

† FOURCADE, José. - Raúl Pizarro Posse e hijos despiden con gran tristeza a su querido amigo José. Abrazan a María Marta e hijos con mucho cariño y piden una oración en su memoria.

† FOURCADE, José. - Martha Zimmermann de Allende y sus hijos lo despiden con mucho cariño y acompañan a María Marta e hijos en este triste momento.

