† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d., falleció el 30-10-2025. - En nombre de Credit Agricole Corporate & Investment Bank, Stéphane Publie y Sebastian Gurmendi participan con hondo pesar su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Horacio Bacigalupo, May, Guido y Juana, junto con sus hijos despiden con mucho dolor a Charlie y acompañan a todos los Franck en este triste momento.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Acompañamos a Jorge, Raquel y a toda su familia en este doloroso momento. Rogamos una oración en su memoria. Enrique y Marcela Méndez.

