SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCK, Carlos (Charly). - Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento de nuestro querido Charly Franck, apreciado amigo y profesional de gran trayectoria. Acompañamos con afecto a su familia en este doloroso momento. Daniel y Agustín Novegil.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Mario y Alexandra Lalla lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Enrique y Paula, junto a sus hijos, lo despiden con mucho cariño y acompañan a Teddy y Graciela, Jorge y Raquel, Maty y Guillermo y sus familias en este momento de triste despedida.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Luis María Betnaza despide al querido Charlie y acompaña a Teddy y familia en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

FRANCK, Carlos (Charlie). - Despedimos al querido Charlie y acompañamos a toda la familia en este tristísimo momento. Alejandro Del Nido y Mirta Bordona.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Josefina y Jorge Pérez Alati, junto a Fini y Pedro, Tom y Meri, Joaco y Luli, y Mati y Vicky acompañamos con mucho cariño a Teddy y Graciela, a Matilde y Jorge, así como a todos los Franck en este momento tan triste.

FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Fernando Sinistri y Luciana Iannetta lo despiden con enorme tristeza y acompañan los familiares en este doloroso momento.

FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d. - Lorenzo y Teresa Einaudi participan su fallecimiento y lo despiden con gran tristeza.

† FRANCK, Carlos (Charlie), q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Javier y Beatriz Tizado con profunda tristeza despedimos a nuestro querido amigo, un hombre excepcional, benefactor y colaborador. Agradecemos los momentos compartidos y lo recordaremos con cariño y admiración. Nuestras condolencias a Teddy, Graciela e hijos y sus otros familiares y amigos. Que Dios lo tenga en la gloria.

Aviso publicado en la edición impresa