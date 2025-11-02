LA NACION

FRANCK, Carlos M.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Martín Blumenthal despide a Charlie con mucho cariño y acompaña a Teddy y familia en este triste momento.

FRANCK, Carlos. - Giorgio y Georgina Alliata di Montereale acompañan con afecto a la familia en el recuerdo del querido e inolvidable Charlie.

FRANCK, Carlos. - Charlie, te despedimos con el cariño de siempre y agradecidos por tantos años de amistad. Abrazamos a la familia Franck. Rosa María Vicien y sus hijas Tina y Alejandra Milburn.

FRANCK, Carlos. - Ubaldo Aguirre, Laura de Estrada de Aguirre y sus hijos Laura María y Santiago, Francisca e Ignacio despiden a Charlie con afecto y aprecio.

FRANCK, Carlos. - Marcelo Podestá lo despide y acompaña a Teddy y familia en este doloroso momento.

FRANCK, Carlos. - Daniel N. Blanco y M. Laura acompañan a Teddy y familia en este triste momento.

FRANCK, Carlos. - María y Federico Peña despiden a Charlie con mucha tristeza y abrazan con enorme cariño a Teddy, Graciela y a todos los Franck.

FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Carlos y María Marta Decurgez, hijos y nietos despiden con tristeza a Charlie y acompañan con mucho cariño a todos los Franck.

FRANCK, Carlos. - Carlos y Sandra Bacher lo despiden con mucha tristeza y acompañan a toda su familia.

FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Te despedimos con profundo pesar y acompañamos a tu familia. Los socios, activos y retirados de PWC.

FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Pedro Chomnalez despide al querido Charlie con gran tristeza, ruega una oración en su memoria y acompaña a todos los Franck en este momento de profundo dolor.

FRANCK, Carlos M. - Cino Molajoni recuerda con gran admiración y afecto a su colega de muchos años. Que en paz descanse.

FRANCK, Carlos M. - Mercedes y Marcelo Nieves Piazza y sus hijos despiden a Charlie y acompañan a toda la familia Franck en este momento.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el cometa 3I/ATLAS se acerque a la Tierra
    1

    Cometa 3I/ATLAS: las teorías sobre lo que podría ocurrir cuando el objeto interestelar se acerque a la Tierra

  2. El inesperado resultado que arrojó el uso del aserrín para alimentar a las vacas
    2

    Investigación: el inesperado resultado que arrojó el uso del aserrín para alimentar a las vacas

  3. Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en una negociación intensa con los Milei
    3

    Se define el rol de Santiago Caputo en el Gabinete en medio de una negociación intensa con los Milei

  4. Stefano Di Carlo será el presidente por cuatro años tras un triunfo contundente: 61,77%
    4

    Elecciones en River: Stefano Di Carlo fue elegido presidente por amplia mayoría

Cargando banners ...