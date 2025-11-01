FRANCK, Carlos Manuel
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
FRANCK, Carlos Manuel. - Fundación Proa despide a su vicepresidente, quien colaboró generosamente a lo largo de estos años con gran dedicación. Muchas gracias por su valioso acompañamiento.
FRANCK, Carlos Manuel. - El equipo de Fundación Proa despide con profundo dolor a su vicepresidente, agradeciendo su permanente apoyo y presencia.
FRANCK, Carlos Manuel. - Adriana Rosenberg despide con profunda tristeza a su querido amigo y colaborador, cuya generosidad, inteligencia y entusiasmo acompañaron tantos proyectos y encuentros compartidos.
FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Ricardo Cossio y familia despiden a Charlie con mucha tristeza y ruegan una oración a su memoria.
† FRANCK, Carlos Manuel. - Silvia, Fernando y Héctor Zabaleta despiden a Charlie con mucho cariño.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Infinitas gracias por su acompañamiento en la O. T. Hasta siempre. Mechi Benitez Franco.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Con profunda tristeza y respeto despedimos al querido Charlie. Acompañamos a su familia en este triste momento, rezando por su eterno descanso. Sebastián Luchessa, Francisco Iranzo, Solco Falchi, Julieta Galli.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Carlos Abeledo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a Eduardo Franck y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Teresita y Ricardo Markous despiden a Charlie, lo recuerdan con mucho cariño y acompañan a su familia en este momento.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Daniel y Claudia Hirsch, y sus hijos Lucas, Chiara, Emma y Paul lo despiden con enorme tristeza y acompañan a la familia en este momento. Desde el Paso de las Nubes recordaremos siempre al padrino Charlie.
† FRANCK, Carlos Manuel. - Marcelo y Emma Basigalup despiden con gran dolor y muchísimo cariño al querido Charlie y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Excelente persona, gran compañero y maestro. Te extrañaremos por siempre. Descansa en paz Mister.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Isabel y Karina Berardo despiden a Charlie con profunda tristeza y acompañan con mucho cariño a toda su familia.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Acompañamos a toda la familia Franck, recordando con cariño al querido Charlie y su gran generosidad. Andrea y Matilde Rocca.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - María y Carlos Ormachea despiden a Charlie y ruegan una oración en su memoria.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Av. Alvear 1487 lo despide con mucha tristeza y acompaña a su familia.
† FRANCK, Carlos Manuel. - Fernando Mantilla y Carolina Otamendi de Mantilla con sus hijos Fernando, Carolina, Candelaria, Ignacio y Agustín recuerdan a Charlie con el cariño de siempre y rezan por su eterno descanso.
