LA NACION

FRANCK, Carlos Manuel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

FRANCK, Carlos Manuel. - Fundación Proa despide a su vicepresidente, quien colaboró generosamente a lo largo de estos años con gran dedicación. Muchas gracias por su valioso acompañamiento.

FRANCK, Carlos Manuel. - El equipo de Fundación Proa despide con profundo dolor a su vicepresidente, agradeciendo su permanente apoyo y presencia.

FRANCK, Carlos Manuel. - Adriana Rosenberg despide con profunda tristeza a su querido amigo y colaborador, cuya generosidad, inteligencia y entusiasmo acompañaron tantos proyectos y encuentros compartidos.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Ricardo Cossio y familia despiden a Charlie con mucha tristeza y ruegan una oración a su memoria.

FRANCK, Carlos Manuel. - Silvia, Fernando y Héctor Zabaleta despiden a Charlie con mucho cariño.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Infinitas gracias por su acompañamiento en la O. T. Hasta siempre. Mechi Benitez Franco.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Con profunda tristeza y respeto despedimos al querido Charlie. Acompañamos a su familia en este triste momento, rezando por su eterno descanso. Sebastián Luchessa, Francisco Iranzo, Solco Falchi, Julieta Galli.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d., falleció el 31-10-2025. - Carlos Abeledo y familia participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a Eduardo Franck y familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Teresita y Ricardo Markous despiden a Charlie, lo recuerdan con mucho cariño y acompañan a su familia en este momento.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Daniel y Claudia Hirsch, y sus hijos Lucas, Chiara, Emma y Paul lo despiden con enorme tristeza y acompañan a la familia en este momento. Desde el Paso de las Nubes recordaremos siempre al padrino Charlie.

FRANCK, Carlos Manuel. - Marcelo y Emma Basigalup despiden con gran dolor y muchísimo cariño al querido Charlie y ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Excelente persona, gran compañero y maestro. Te extrañaremos por siempre. Descansa en paz Mister.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Isabel y Karina Berardo despiden a Charlie con profunda tristeza y acompañan con mucho cariño a toda su familia.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Acompañamos a toda la familia Franck, recordando con cariño al querido Charlie y su gran generosidad. Andrea y Matilde Rocca.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - María y Carlos Ormachea despiden a Charlie y ruegan una oración en su memoria.

FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Av. Alvear 1487 lo despide con mucha tristeza y acompaña a su familia.

FRANCK, Carlos Manuel. - Fernando Mantilla y Carolina Otamendi de Mantilla con sus hijos Fernando, Carolina, Candelaria, Ignacio y Agustín recuerdan a Charlie con el cariño de siempre y rezan por su eterno descanso.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Favorecen la importación de un bien y los fabricantes locales lo aceptan
    1

    Juguetes: favorecen la importación y los fabricantes locales lo aceptan

  2. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    2

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

  3. Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
    3

    Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto

  4. Es nieto de una figura que hizo vibrar al país y se puso al hombro su herencia: “Me dicen que tengo movimientos parecidos”
    4

    Es nieto de una figura que hizo vibrar al país y se puso al hombro su herencia: “Me dicen que tengo movimientos parecidos”

Cargando banners ...