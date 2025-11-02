1
FRANCK, Carlos Manuel
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Con profunda tristeza y respeto despedimos al querido Charlie. Acompañamos a su familia en este triste momento, rezando por su eterno descanso. Sebastián Luchessa, Francisco Iranzo, Folco Falchi, Julieta Galli.
† FRANCK, Carlos Manuel. - Enrique Mantilla participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia con afecto.
† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Héctor Masoero y familia despiden a Charlie con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.
