SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Con profunda tristeza y respeto despedimos al querido Charlie. Acompañamos a su familia en este triste momento, rezando por su eterno descanso. Sebastián Luchessa, Francisco Iranzo, Folco Falchi, Julieta Galli.

† FRANCK, Carlos Manuel. - Enrique Mantilla participa con profunda tristeza su fallecimiento y acompaña a su familia con afecto.

† FRANCK, Carlos Manuel, q.e.p.d. - Héctor Masoero y familia despiden a Charlie con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa