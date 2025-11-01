SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Los socios y el personal del Machete Country Club SRL despiden a Charlie y acompañan a la familia en este triste momento.

† FRANCK, Carlos. - Tito Minorini Lima y Flia. despiden con dolor al querido Charlie.

FRANCK, Carlos. - Con profundo pesar lo despedimos. Su grandeza y generosidad dejaron una huella imborrable. Su pasión por el arte y su espíritu altruista perdurarán en la valiosa donación que enriqueció el patrimonio del Museo de Arte Tigre y el acervo cultural de toda nuestra comunidad. Dr. Julio C. Zamora, intendente del Municipio de Tigre.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Laura Albano y Adrián Radnic, Fernando Albano y Marcela Rodriguez Treviño y sus hijos Francisco, Clara, Tomás y Pedro, acompañan a Teddy en este triste momento.

FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Querido amigo y compañero de tareas en el consejo y dirección en la universidad Torcuato di Tella. Acompaño desde aquí a la familia y seres queridos. Roberto Vivo.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Guillermo Farall y Mariana Werner acompañamos con mucho cariño a nuestro amigo Teddy en este doloroso momento y rezamos una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos. - El rector, los miembros de los consejos de gobierno, el cuerpo de profesores y toda la comunidad de la Universidad Torcuato Di Tella lo despiden con profunda tristeza. Miembro del Consejo de Dirección entre 2004 y 2024, fue su presidente entre 2018 y 2021. Acompañamos con afecto a su familia y seres queridos en este doloroso momento. Lo recordaremos siempre con gratitud y cariño.

† FRANCK, Carlos. - Palú, Adriana, Agostino y Santiago Rocca despiden con muchísima tristeza a Charlie y abrazan a Teddy y familia en este momento de tanto dolor.

† FRANCK, Carlos. - Daria, Gianni, Roberta, Palú, Adriana, Tommaso y Lucie participan con pesar su fallecimiento y acompañan en su dolor a Teddy y a su familia.

† FRANCK, Carlos. - Familia Cruces acompaña a Teddy en este doloroso momento.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - La Asociación Amigos del Museo de Arte Tigre lamenta el fallecimiento de su socio honorario y generoso benefactor del Museo de Arte Tigre. Querido Charlie, te tendremos siempre presente.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d., 31-10-2025. - Despedimos con profunda tristeza a nuestro queridísimo amigo Charlie, años compartidos que llevamos en el corazón. Abrazamos a Matildita, Teddy y Jorge. Cristian, Liliana, Carla y Guido Mitrani.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Estudio Cariglino y Eduardo Guillermo Cariglino participan con tristeza su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Sus amigos Miguel Acevedo, Luis Cedrola, Daniel Klainer, Mario Lalla, Gustavo Macchi, Carlos Olivieri y Carlos de la Vega participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Javier Martínez Álvarez y el equipo de la dirección institucional del Grupo Techint lamentan el fallecimiento del entrañable Charlie Franck, ruegan una oración en su memoria y acompañan con cariño a su hermano Teddy y a la familia en este triste momento.

FRANCK, Carlos. - Laura y Carlos Zandoná despiden a Charlie con gran tristeza.

FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Viviana Chamorro, Víctor Bo, Macarena Zamudio y Gonzalo Barboza despiden a Charlie con todo cariño y acompañan a la familia en este triste momento.

† FRANCK, Carlos. - Ana María Martí Garro, viuda de Cruces, sus hijos Gonzalo, Juan José, Matías, Rodrigo y María Florencia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y seres queridos en este triste momento.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d., 31-10-2025. - El directorio de la Asociación Civil Adobe y equipo de trabajo despide a Carlos M. Franck quien fue presidente durante más de una década en la asociación y agradece profundamente su compromiso, visión y liderazgo con nuestra misión en Santiago del Estero. Su legado continuará fortaleciendo las acciones que él impulsó y acompañó a lo largo del tiempo.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d., 31-10-2025. - Despedimos a Charlie con profundo dolor, lo recordaremos con mucho cariño. Acompañamos a sus hermanos y sobrinos y rogamos una oración en su memoria. Luis, Juliana, Manuel, Tomás, Josefina y Juana Beriau.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Roberto y Gisela Bonatti despiden a su gran amigo de tantos años con enorme tristeza, recordando los tantos lindos momentos compartidos y acompañando a toda su familia en este doloroso momento.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - María, Guido y Enrico Bonatti recordarán con mucho cariño a Charlie, amigo de una vida, muy apreciado por sus buenos consejos. Comparten el pésame de su pérdida con toda su familia.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Nos dejó Charlie. Leal, inteligente, íntegro, lúcido y amante del arte, más que colaborador, un amigo que acompañó a nuestra familia Rocca a lo largo de casi 50 años, tanto a nuestro padre Roberto, en tiempos de bonanza y de tormentas, como a nuestro hermano Ago en sus proyectos personales. Con afecto acompañamos a toda la familia Franck, en especial a Teddy. Paolo y Gianfelice Rocca.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d., falleció 31-10-2025. - Los miembros de la dirección legal de la Organización Techint participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Ana y Marco Radnic despiden con mucha tristeza al colega y amigo de tantos años y ruegan una oración en su memoria.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Paolo Rocca, presidente de la Organización Techint, junto a todos sus miembros participan el fallecimiento de su distinguido y leal colaborador por más de 50 años de pertenencia y acompañan a su familia en este triste momento.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Recordaremos con mucho cariño a Charlie, colaborador y amigo de toda una vida. Sentido pésame a la familia. Beatrice, Guido, Ondina, Lorenzo, Carlotta, Miro, Amelia, Livia y Luca Rocca.

† FRANCK, Carlos M., q.e.p.d. - Despedimos con mucho cariño y oración a Charlie, que vuelve a la casa del Padre. Recordamos tanta vida compartida juntos. A toda la familia Franck le mandamos nuestro afectuoso abrazo. Laura Marcchettini (a.), Socorrito y Guillermo Hang junto a sus hijas Juli y Pau (as.).

FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Alicia Móndolo y Marcelo Gianni lamentan su pérdida y acompañan a su familia en este triste momento.

† FRANCK, Carlos, q.e.p.d. - Horacio Castagnola y sus hijos Luciano y Guido despiden con enorme tristeza al querido Charlie y acompañan a sus hermanos en este momento de dolor.

