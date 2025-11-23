1
FRANCO DE CRIVELLI, Graziella L.
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† FRANCO de CRIVELLI, Graziella L., q.e.p.d. - Héctor Cañete y Cynthia, sus hijos, nietos y familia acompañan a Patu y Arturo en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.
FRANCO de CRIVELLI, Graziella, falleció el 21-11-2025. - Su hija Adriana Benedetti Crivelli; sus nietos Julián, Alex y Delfina Jackson junto a Paula Soiza, Nikkie Leonoff, Fran Trusso y sus bisnietos Silvestre, Rio y Emilia participan su fallecimiento y ruegan una oración a su memoria.
LA NACION
